Sophie Codegoni, la serata in disco è un incubo: «Non le sopporto. Ma non mi importa, domani bombolone»

Sophie Codegoni è molto attiva sui propri canali social e tiene sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa e sui suoi progetti lavorativi, soprattutto adesso che è incinta della sua prima bambina Celine. Nelle sue ultime storie Instagram, Sophie è in discoteca insieme al compagno Alessandro Basciano che doveva esibirsi alla console ma per l'influencer qualcosa è andato storto. Sophie ha raccontato tutto negli ultimi video che ha pubblicato.

Le storie Instagram di Sophie Codegoni

Nelle sue ultime storie Instagram Sophie Codegoni racconta com'è andata la sua serata in discoteca. L'influencer indossava tacchi alti e un mini dress verde chiaro tutto di paillettes: «Ragazze, io non so come facciate ma io proprio non le sopporto! Non sono mai stata una grande fan delle paillettes ma dopo stasera le odio ancora di più, vi giuro. Non le indosserò mai più, mi sono grattata la schiena tutta la sera». Dopo lo sfogo, però, Sophie ha pubblicato un'altra storia in cui scrive: «Ma poco mi interessa perché ora l'unica cosa che importa è dormire così passano in fretta le ore che mi dividono dal mio bombolone alla crema di domani mattina».

Sophie futura mamma

Sophie Codegoni è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. La sua bambina Celine, infatti, dovrebbe nascere verso la fine del mese di aprile e l'influencer, proprio qualche giorno fa, ha raccontato alle sue numerosissime follower di avere finito di preparare la borsa da portare con sé all'ospedale.

