Sophie Codegoni, shopping per Celine: «La borsa per l'ospedale è pronta, manca poco!»

Sophie Codegoni ha finalmente finito di preparare il borsone per l'ospedale. L'influencer a breve partorirà e terrà tra le sue braccia la sua bambina Celine. Sophie documenta spesso tramite post e storie su Instagram, l'andamento della sua gravidanza e ogni volta dichiara di non essere mai stata meglio in vita sua. Intanto, il suo pancione continua a crescere a vista d'occhio.

Sophie Codegoni e lo shopping per Celine

In una delle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni ha raccontato alle sue numerosissime follower di aver comprato moltissimi vestitini e accessori per la bambina. L'influencer ha detto: «Oggi abbiamo fatto tutto lo shopping per Celine, sapete che ero davvero in ritardo con la preparazione della borsa da portare in ospedale. Ho comprato delle cosine per me e soprattutto per lei. Devo ancora finire ma comunque ho preso il grosso diciamo, quindi ciucci, biberon, pannolini». Inoltre, Sophie ha aggiunto: «Voi non avete di idea di quante cose ho imparato nel giro di un pomeriggio e ne devo imparare ancora moltissime».

Sophie e i progetti lavorativi

Sophie Codegoni sta vivendo la propria gravidanza in totale serenità e infatti, si dedica alla propria carriera come faceva anche prima. Ad esempio, l'influencer ha presenziato a molte sfilate durante la settimana della moda ed ha messo in mostra il suo bel pancione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 20:41

