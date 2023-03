Sophie Codegoni, il dolce scatto: «Oggi sono otto mesi di te»

di Redazione web

Sophie Codegoni poco fa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui scatta una foto al suo pancione che cresce sempre di più. A breve, l'influencer diventerà mamma della sua prima bambina Celine, che aspetta dal compagno Alessandro Basciano. Sophie ha più volte dichiarato di star vivendo uno dei periodi più belli e sereni della propria vita.

La dolce dedica di Sophie

In una delle ultime storie Instagram che Sophie Codegoni ha postato sul proprio profilo, si scatta un selfie con una mano sopra il pancione e scrive: «Otto mesi di te» con tanto di emoticon con i cuori. Proprio nelle scorse ore, Sophie aveva spiegato alle proprie follower di avere finalmente finito di preparare il borsone per l'ospedale con tutto il necessario per lei e per la sua bambina. Inoltre, l'influencer ha spiegato di avere comprato moltissimi accessori e vestitini per la piccola Celine.

I progetti lavorativi di Sophie Codegoni

Per Sophie Codegoni questo è un periodo ricco di soddisfazioni e felicità. Oltre ad essere contenta per l'arrivo della sua Celine, l'influencer sta anche promuovendo la sua nuova linea di costumi da bagno che sta riscuotendo molto successo su Instagram.

Domenica 12 Marzo 2023

