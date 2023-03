Sophie Codegoni e la gravidanza, lo sfogo sui social: «All'inizio è stato difficile». Cosa ha svelato

Soddisfazione per Sophie Codegoni. L'ex gieffina, ora incinta di una bambina dal suo Alessandro Basciano, ha lanciato la sua nuova linea di bikini, pubblicando su Instagram degli scatti in cui lei stessa, col pancione, li indossa. Pioggia di messaggi da parte degli utenti che si sono complimentati con Sophie per il coraggio che ha avuto di mostrare le imperfezioni che vengono fuori durante la gravidanza: è lei stessa a pubblicare, commossa, un messaggio tra i tanti ricevuti. Nelle stories Instagram, Codegoni riporta: «Apprezzo che, coloro che affrontano la gravidanza no nel migliore dei modi, tu fai vedere che lavori con il pancione e posi col pancione... dai forza a quelle donne che in quel periodo non si sentono a proprio agio e non si sentono belle».

Totti e Ilary, salta la prima udienza di separazione in tribunale: cosa è successo

Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo platino: nuovo look dopo il periodo difficile

La risposta di Sophie Codegoni

Commossa, Sophie riporta nella story successiva un messaggio: «Mi si riempie il cuore di gioia nel leggere questo messaggio perchè l'intento di questo progetto era proprio questo e mi rende davvero felice sapere che vi sia arrivato» e continua raccontando i primi mesi: «All'inizio ho fatto tanta fatica, non riuscivo ad accettare il cambiamento fisico, ero insicura, spesso piangevo» racconta l'ex gieffina.

Il cambiamento

«Ma poi ho capito che dentro di me stava succedendo la cosa più bella del mondo e ho iniziato ad amare le mie smagliature, il seno pieno di vene, le gambe gonfie, i brufoli e tutto quello che è normalità». E poi il consiglio: «In ogni momento della vita, guardiamoci allo specchio e amiamoci più di ogni altra cosa al mondo perchè oltre ad essere belle siamo tanto altro di più».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA