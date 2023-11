Sophie Codegoni, sette piani di scale a piedi: «Sono claustrofobica, se salgo in ascensore muoio»

di Cristina Siciliano

Alcune volte può bastare il semplice pensiero a far scattare l'inquietudine: entrare in una stanza troppo piccola, prendere l'ascensore, attraversare un tunnel, salire su di un velivolo. La claustrofobia non è semplice da gestire. E lo sa bene anche Sophie Codegoni. «Sei una claustrofobica non prendi l'ascensore ma devi fare sette piani di scale con tacco 15». Sono queste le parole che l'influencer ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Ansia e attacchi di panico sono i principali sintomi scatenati da tale disturbo. E l'influencer ha spiegato ai suoi fan di essere claustrofobica. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Sophie Codegoni su Instagram

«La vita di una claustrofobica racchiusa in un video - ha spiegato Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -. Sto andando a bere una cosa al settimo piano e ogni volta succede questo. Odio quando mi invitano nei posti ai piani alti. Io non prendo l'ascensore, cioè vi giuro io muoio se salgo sull'ascensore. Mi manca l'aria, non respiro e sto male. Non ero così claustrofobica un tempo, lo prendevo anche se stavo male. Adesso invece non riesco proprio a salire che mi sento male».

