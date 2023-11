Alessandro Basciano, Giulio Raselli sbotta: «Dirò sempre ciò che sento, non sono una persona senza p***e»

di Cristina Siciliano

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne ha di nuovo criticato Alessandro Basciano. Il tradimento (presunto o meno) dell'ex gieffino ai danni di Sophie Codegoni è ormai diventato l'argomento del giorno per i fan della coppia. A inserirsi nella polemica ci ha pensato anche l'ex tronista che ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione. Ma facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, Luzma Cabello, la presunta amante del dj ha raccontato su Di Più la sua verità. E nelle ultime ore Giulio Raselli ha condiviso nelle sue Instagram stories l'articolo del magazine e ha subito espresso un giudizio negativo su Alessandro Basciano. «Nella mia vita ho nutrito dubbi, ecco non sul fatto che sia andato a letto con questa ragazza.

Le parole di Giulio Raselli

«Mi scrivete in diretta "sei invidioso che ne parli sempre" - ha continuato Giulio Raselli nelle sue Instagram stories -. Io non sono invidioso manco di Elon Musk quando va a fare l'estratto conto, figuriamoci se lo sono di un cialtrone. Sono così quando una persona mi sta sul cu*o non sto zitto e ve lo farò sempre sapere in questo modo (soprattutto televisivo) che chi non sta alle regole viene fatto fuori».

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: «Ecco io dirò semore ciò che sento e provo perché non sono un senza palline come quelli che per farsi amici tutti ne parleranno sempre bene pur pensando l'opposto. Senz pa**e ne è pieno se vi piacciono non seguitemi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA