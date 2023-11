Alessandro Basciano, sei mesi di Celine: «Lontani ma vicini». La serata in discoteca, e c'è anche Chanel Totti

di Cristina Siciliano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato la fine della loro relazione a pochi mesi dalla nascita della piccola Celine e quasi due anni dopo aver partecipato insieme all'edizione del GfVip, quella a cui presero parte anche Maria Teresa Ruta, Samantha Grenet e Tommaso Zorzi. Tuttavia, il dj non nasconde l'amore che prova per sua figlia. Ed infatti, a distanza di sei mesi, Alessandro Basciano ha pubblicato nelle sue Instagram stories, la foto della nascita di Celine con una tenera dedica a corredo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La dedica di Alessandro Basciano

«Sei mesi gioia della mia vita. Lontani ma vicini... Quanto vorrei essere lì per tenerti tra le mie braccia proprio come la prima volta. Per sempre il tuo papà». Sono queste le parole che Alessandro Basciano ha scritto a corredo della foto con Celine che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

In discoteca

Le foto e i video di Alessandro Basciano in discoteca regalano una realtà diversa da quella che l'ex gieffino ha mostrato qualche settimana fa a Verissimo.

E proprio dietro la console del dj c'è Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha infatti condiviso nelle sue Instagram stories un video di Alessandro Basciano e come sottofondo la canzone "Voglio Sapè" remix di Gigi Finizio.

