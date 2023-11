Sophie Codegoni, la maschera al viso sorprende Celine. La reazione è tutta da ridere: «Scioccata»

di Cristina Siciliano

Essere mamma è una scelta che può trasformarsi in una giusta conciliazione tra carriera e figlio. A saperlo bene è Sophie Codegoni mamma felice della piccola Celine, nata lo scorso 12 maggio dalla relazione, ormai giunta al termine con Alessandro Basciano.

Da quando si sono lasciati i due ex gieffini hanno dato il via a un botta e risposta social appassionando i loro fan. Tuttavia, nelle ultime ore, Sophie Codegoni ha scelto di pubblicare attraverso le sue Instagram stories il programma per la serata da trascorrere insieme alla sua piccola Celine. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Abbiamo messo giù un bel programmino ragazzi - ha sottolineato Sophie Codegoni -.

La rottura

La storia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita a causa di presunti tradimenti e incomprensioni, nonostante abbiano una bambina insieme, Celine. Purtroppo nonostante le lacrime di Alessandro a Verissimo, Sophie Codegoni ha deciso di non perdonare il padre di sua figlia. Per questo motivo Alessandro si è trasferito ed ha lasciato la casa in cui viveva con Sophie

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA