Sophie Codegoni: «Sono disperata non posso fare la doccia». Poi, svela il rimedio per il freddo

L'appuntamento annuale con il cambio dell'ora e con l'arrivo del freddo a molti non piace. Alcune persone non sopportano l'inverno e spesso ripensano con nostalgia alle calde serate estive. E lo sa bene Sophie Codegoni che nelle ultime ore ha dovuto affrontare anche un piccolo inconveniente. «Sono le cinque del pomeriggio, piove ed è già buio. La mia meteoropatia non lo accetta». Sono queste le parole che l'ex gieffina ha scritto a corredo di una prima Instagram stories. Subito dopo Sophie Codegoni ha raccontato ai suoi follower di «non poter fare una doccia calda». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Sto aspettando anche l'idraulico che venga a casa - ha spiegato Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -.

Sophie Codegoni ha pubblicato un secondo video nelle sue Instagram stories dove si mostra seduta sul pavimento mentre cerca di riscaldarsi con il phon per capelli. «Questa cosa chi dice che non la faceva alle sette del mattino prima di andare a scuola mente - ha sottolineato l'ex gieffina -. Sono così seduta per terra da mezz'ora in attesa dell'idraulico. Io odio il freddo».

