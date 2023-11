Sophie Codegoni, mattinata con Celine: «Ormai sono rinc***»

di Redazione web

Sophie Codegoni, oltre a essere molto impegnata con il proprio lavoro, è anche davvero presa dalla sua vita di mamma della piccola Celine. L'influencer posta moltissime storie insieme alla sua bambina che è già diventata l'idolo delle sue fan, in quanto, sorride sempre ed è molto dolce. Nelle sue ultime storie, una follower fa notare a Sophie che ha scritto due volte, in una frase, la stessa parola e, quindi, l'influencer spiega il motivo in modo molto autoironico.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una storia Instagram in cui sta giocando insieme alla sua bambina Celine. La piccola si trova al centro di una specie di "fortezza" di cuscini che servono per attutire il colpo nel caso in cui dovesse cadere di lato (infatti, come spiegato dall'influencer, la figlia sta imparando a mantenere l'equilibrio da seduta), mentre, Sophie finge di rispondere al telefono di parlare con l'idolo di tutti i bambini: Peppa Pig. Quindi, sulle prime, Celine la guarda un po' sorpresa e, poi, non capendo bene cosa stia succedendo, torna a prestare attenzione ai suoi giochi. Sophie allora scrive: «Ormai sono leggermente rinco*** ormai», ripetendo l'avverbio due volte. Una fan glielo fa notare con un messaggio privato e l'influencer le risponde.

L'autoironia di Sophie

Sophie Codegoni ha sempre dimostrato di avere grande autoironia, anche quando era all'interno della casa del Grande Fratello. Quindi, quando la sua follower le ha scritto: «Si vede che lo sei, hai scritto due volte "ormai"», aggiungendo varie emoticon con le lacrime dalle risate, Sophie ha risposto: «Ecco, appunto», con altrettante faccine divertite.

