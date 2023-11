Sophie Codegoni, il consiglio sulla chirurgia estetica: «Datevi tempo e non prendete decisioni affrettate come ho fatto io»

di Redazione web

Sophie Codegoni non ha mai nascosto di essere ricorsa, in passato, a qualche ritocchino estetico soprattutto per migliorare le dimensioni delle sue labbre che, da ragazzina, le sembravano molto sottili e poco sensuali. Quindi, l'influencer ha raccontato la sua storia in un programma televisivo e ha lanciato un appello a tutte le ragazze che non sono contente di qualche parte del loro corpo.

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, qualche settimana fa, era stata intervistata da "È sempre cartabianca", il programma tv condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete4 il martedì sera, dove aveva raccontato: «Io ho iniziato a 16 anni, ho fatto una testa tanta ai miei genitori perché volevo rifarmi le labbra perché erano piccolissime. Le volevo sempre più grandi e quindi ho cominciato a farmi le punturine ogni due-tre mesi. Mi sono distrutta, io non mi rendevo conto che erano grandi, io le vedevo ancora piccole. Adesso ho deciso di ridurle. Poi, ho rifatto il seno perché non lo vedevo perfetto come lo volevo io. I miei canoni di bellezza erano le super modelle che vedevo su Instagram».

Quindi, ieri sera, Sophie Codegoni è stata ospite in studio a "È sempre cartabianca" dove ha lanciato un appello a tutte le ragazze: «Rispettate i tempi giusti e abbiate la giusta consapevolezza quando fate determinate cose. Purtroppo quando sei una ragazzina hai uno stereotipo di bellezza perché sui social vedi sempre belle ragazze ma questa finta perfezione si vede troppo. Quando sei giovane vuoi sempre assomigliare a qualcuno. Datevi tempo e non prendete decisioni affrettate come ho fatto io».

Sophie Codegoni: «Per me è già Natale... ho un problema. Oggi, è un giorno importante per Celine»

Sophie Codegoni e i social

Sophie Codegoni è molto seguita sui social e, infatti, il suo profilo vanta più di un milione di fan. L'influencer, in questo momento, oltre a essere tanto impegnata con il lavoro, è anche davvero preso dalla sua vita da mamma: la sua bambina Celine sta cominciando lo svezzamento.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA