Sophie Codegoni, Celine compie 8 mesi: «Come regalo ci mangiamo un piedino». Gli auguri di papà Alessandro Basciano

Celine Blue, la bambina di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, festeggia oggi, 12 gennaio, il suo ottavo mese di vita, è, infatti, nata il 12 maggio scorso. L'influencer ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram e, poi, gli auguri sono ovviamente arrivati anche da parte del papà dj.

Tra Sophie e Alessandro non ci dovrebbe essere stato nessun ulteriore chiarimento ma i due starebbero mantenendo un rapporto sereno per il bene della loro piccola.





La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui inquadra Celine con lo smartphone e mentre le fa un leggero solletico sul pancino, le dice: «Ma ho capito bene? Oggi, qui qualcuno compie 8 mesi? Sei tu? È il tuo complimese per caso? Mi hanno detto di sì... come sta diventando grande questa bambina e, intanto, come regalo ci mangiamo un piedino».

Sophie posta moltissime storie insieme a Celine che porta ovunque, infatti, la bambina ha trascorso in montagna il Capodanno insieme anche agli amici della mamma e le due sono rimaste ad alta quota qualche giorno. L'influencer ha scattato diverse foto alla piccola che è stata soprannominata "la regina dello slittino".

Gli auguri di Alessandra Basciano

Alessandro Basciano, a causa della sua rottura con Sophie Codegoni, vede molto meno la bambina rispetto all'influencer, anche se, i due sembrerebbero aver trovato un giusto equilibrio per mantenere la pace.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 12:54

