Sophie Codegoni, festa di compleanno a sorpresa con imprevisti: i capelli prendono fuoco e la torta cade. Cosa è successo

Sophie Codegoni compie 23 anni proprio oggi, venerdì 22 dicembre, e per l'occasione ha voluto festeggiare insieme ai suoi amici più cari che le hanno organizzato una festa di compleanno a sorpresa in un noto ristorante di Milano. L'influencer sapeva che sarebbe uscita per una serata e, infatti, nelle sue ultime storie Instagram mostra il suo makeup alle fan e decide con loro il suo outfit. Sophie, però, non era a conoscenza dei numerosi pensierini pensati dagli invitati. La festa è stata un successo, anche se, non sono mancati gli imprevisti.

La festa di compleanno di Sophie Codegoni

Inizialmente, Sophie Codegoni (come da lei rivelato su Instagram) non riusciva proprio a scegliere il suo outfit: vestito corto e nero o lungo e rosso? Alla fine, l'influencer si è presentata al ristorante con l'abito rosso fiammante che ha davvero infuocato la sala: tutti gli occhi erano puntati sulla festeggiata che continuava a sorridere e ridere felice. Il vestito di Sophie, tuttavia, non è stata l'unica cosa a infuocare l'atmosfera. Al momento della torta, infatti, l'influencer si è avvicinata pericolosamente alle candeline e una ciocca dei suoi capelli biondi ha cominciato ad andare a fuoco, fortunatamente, la fiammella si è spenta subito. Ma non è finita qui, perché uno dei tre dolci è anche scivolato dal piatto sul quale era posato.

Sophie Codegoni e la torta caduta

A cogliere il momento esatto della caduta della torta è stata l'amica di Sophie Codegoni, Giulia Cavaglià che era invitata al compleanno. Mentre l'influencer si metteva in posa con il dolce con su scritto "Io chiamo Glovo", la povera frolla è scivolata dal piatto ed è finita sulla tovaglia. Le altre torte di compleanno recitavano: «Porto amore ma anche da bere» e «La mia bambina è il regalo più grande».

