Sophie Codegoni, la parola irresistibile per Celine: «Quando gliela dico impazzisce»

Sophie Codegoni ha occhi solo per la sua bambina Celine che, molto spesso, compare con lei nelle sue storie e nei suoi post Instagram. La giovane mamma trascorre molto tempo con la piccolina e mostra ai suoi fan come stia crescendo: i primi dentini, le prime risatine e smorfie e le prime pappette. Proprio nelle sue ultime storie, l'influencer ha ripreso Celine che rideva, soprattutto, quando pronunciava una parola in particolare.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

In tutte le interviste che ha rilasciato, Sophie Codegoni ha sempre detto che la sua bambina Celine è la persona più importante della sua vita ed, effettivamente, come potrebbe non essere così? Ogni mamma ama il suo bambino, soprattutto quando sorride e si diverte e, infatti, l'influencer ha immortalato la piccolina proprio in un momento del genere. La bambina, stesa sul divano, continuava a guardare la mamma e ridere e Sophie ha scritto: «Stasera ha la ridarola». Poi, quando l'ex gieffina pronuncia una parola in particolare, Celine scoppia nuovamente a ridere, quindi, l'influencer spiega: «Quando le dico "cacca" impazzisce». Infine, nell'ultima immagine pubblicata, Sophie ha semplicemente scritto: «Mi sciolgo».

Sophie Codegoni e le critiche social

Sophie Codegoni, nonostante cerchi di non badarci più di tanto, viene spesso attaccata dagli hater che sostengono che esponga troppo la figlia sui social.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 09:10

