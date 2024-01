Sophie Codegoni: «350 anni in 10, ma a nascondino non si dice mai no. Sono claustrofobica ma farei tutto pur di vincere» L'influencer, in questo momento, è in montagna in compagnia di amici e della sua bambina Celine







di Redazione web Sophie Codegoni ha deciso di trascorrere le festività natalizie in montagna insieme alla sua bambina Celine e ad alcuni amici, tra cui anche Ivana Mrazova e Giulia Cavaglià. L'influencer sta postando numerose storie e post sul proprio profilo Instagram e, proprio qualche ora fa, ha svelato ai suoi follower uno dei suoi giochi preferiti: nascondino. La giovane mamma, poi, ha pubblicato un video mentre è nascosta e tutti la cercano. Le storie Instagram di Sophie Codegoni Sophie Codegoni ha pubblicato diverse storie Instagram in cui si diverte a giocare a nascondino nella baita che ha affitato con gli amici. L'influencer ha ripostato un video di qualcuno che non giocava ma si limitava a riprendere e ha scritto: «350 anni in 10 ma a nascondino non si dice mai di no. Io, intanto, sono ancora schiacciata nel mio nascondiglio». Poi, proprio durante il gioco, Sophie ha postato una storia in cui racconta di essere nascosta dietro a un puff con una montagna di vestiti sopra alla testa: «Sono claustrofobica? Sì, ma pur di vincere mi incastro in un buco dietro a un puff sommerso di vestiti... sono qui da 20 minuti». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni) Le vacanze di Sophie Codegoni Alla fine, Sophie Codegoni non ha svelato ai suoi follower se ha vinto o meno a nascondino, ciò che è certo è che in compagnia dei suoi amici si sta molto divertendo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 14:01

