Sophie Codegoni scherza sulla patente: «Se continuo a rimandare, finirò così». Il video è esilarante

Sophie Codegoni è molto attiva sui propri profili social e, tutti i giorni, specie su Instagram ama raccontare ai suoi fan cosa fa o i suoi nuovi progetti lavorativi. Non solo, l'influencer parla anche delle sue serie tv preferite come, ad esempio, OC, ma anche di alcuni crucci che la assalgono come, per esempio, la patente. La giovane mamma, infatti, non è ancora autorizzata a guidare e ha scherzato proprio su questo.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nelle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni stringe tra le braccia la sua bambina Celine e spiega ai fan di avere qualche sorpresa per loro che, però, non può ancora svelare. Poi, l'influencer, con un po' di nostalgia, chiede un consiglio ai follower per quanto riguarda una nuova serie tv, dato che, ha terminato la sua preferita.

Tuttavia, la storia che ha attirato l'attenzione dei fan è stata quella in cui Sophie scherza sul fatto di non avere la patente, postando un video divertente. Nel filmato, si vede una ragazza che guida una macchinina giocattolo di colore rosa e si destreggia, come se nulla fosse, nel traffico. Quindi, l'influencer ha scritto: «Io, a breve, finirò così se continuo a rimandare la patente».

Sophie Codegoni e i social

Sophie Codegoni è molto amata e molto seguita sul proprio profilo Instagram.

