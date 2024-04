Sinner torna a Montecarlo con la fidanzata Maria Braccini, lei si sfoga sui social: «Non sono solo bella, in me c'è di più» La fidanzata, che vive con Jannik a Monaco, è stata a Miami per il Master e sui social è tornata (insolitamente) molto attiva







di Giuliano Cocco Jannik Sinner torna a casa. Dopo la vittoria a Miami, il tennista italiano è rientrato a Montecarlo per prepararsi alla stagione sulla terra rossa. Si comincerà già domenica prossima, proprio con il torneo del Principato. «Sembra di essere in Italia, c'è un grande tifo», ha detto il nuovo numero 2 al mondo. Vicino a lui, ma sempre dietro le quinte, c'è Maria Braccini. La fidanzata, che vive con Jannik a Monaco, è stata a Miami per il Master e sui social è tornata (insolitamente) molto attiva. Il patto di riservatezza con Sinner resta, tanto che la ragazza non pubblica nessuna foto di loro due insieme. Ma la modella ha invece pubblicato diverse foto del suo viaggio nella città della Florida. Lo sfogo social Maria Braccini, che non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con Jannik, ha invece risposto a diversi utenti che hanno commentato le sue foto. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 10:01

