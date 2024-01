Sinner, il commento "low profile" della fidanzata Maria Braccini dopo la vittoria: l'accordo per tenere l'amore dietro le quinte

di Redazione web

Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open ha ringraziato quasi tutti: i genitori «che mi hanno dato la libertà di scegliere», la squadra, i tifosi. Nella sua lista, manca la fidanzata Maria Braccini. Sempre al suo fianco, ma dietro le quinte, come da accordo. Jannik le ha chiesto il profilo basso per evitare che si parli di lui sulle pagine gossip e la compagna l'ha accontentato. Nessun post, nessuna storia. Un commento, ma sotto alla foto di Jannik con il trofeo.

Il commento di Maria Braccini

Maria Braccini ha commentato con un "Grazie", accompagnato da due emoticon: la faccina che piange e il cuore. La loro relazione è tornata alle cronache quando il tennista l'ha portata con sé a San Siro, per assistere alla partita del Milan. Ma, come da accordi, sui social nessuno dei due alimenta la curiosità dei fan. Nessuna foto da Melbourne, almeno per il momento. Come fatto alle finals di Torino, lo scorso dicembre, Maria potrebbe pubblicare in ritardo le foto rimaste nascoste durante il torneo. La sua presenza nella vita di Jannik però, è costante. E forse è anche uno dei segreti dietro al crescita del campione italiano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA