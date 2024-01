Sinner, Amadeus sogna di averlo a Sanremo: «Contatti in corso e a Jannik piacerebbe, ma c'è un problema»

di Redazione web

Se prima lo volevano ora non vorrebbero proprio farne a meno al festival di Sanremo e ci stanno seriamente provando, perchè Jannik Sinner non solo è il campione sportivo del momento ma è entrato nella storia con la vittoria agli Australian Open. Jannik Sinner potrebbe essere il superospite sportivo perfetto per Sanremo 2024, e questo lo sanno tutti, a partire dal direttore artistico Amadeus. Non è da oggi che il festival lo corteggia, i contatti sono in corso da tempo, e anche al fuoriclasse altoatesino piacerebbe, a quanto si apprende, partecipare all'evento tv per eccellenza che gli darebbe la più ampia delle platee televisive in colpo solo. E lui di colpi vincenti è maestro.

Sinner a Sanremo?

l problema, però - a parte le questioni di budget - sarebbero ancora oggi e più che mai gli incastri nel fitto calendario di impegni di Sinner, che dal 5 febbraio è atteso al torneo Atp di Marsiglia, che pure da Sanremo non è lontanissima.

