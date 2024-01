Sanremo, Mengoni si prepara a modo suo: palo santo, talismani e... Jannik Sinner

di Dajana Mrruku

La partita di Jannik Sinner alla finale degli Australian Open è stata seguita proprio da tutti, appassionati di tennis e non, tutti di fronte alla televisione a tifare Italia. Tra i fan sparsi in tutto lo stivale, c'è anche Marco Mengoni che di finali ne ha vissute parecchie e sta per affrontare una delle sfide più difficili di sempre, (co) condurre la prima puntata del Festival di Sanremo. L'emozione è tanta, ma nell'attesa di scendere lui stesso in campo, Mengoni ha assistito al trionfo di Sinner in Australia, accompagnato dai suoi numerosi e molto curiosi talismani, come documentato sulle sue storie Instagram.

Marco Mengoni, i talismani per Jannik Sinner e Sanremo

Marco Mengoni è un grande fan del tennis italiano, soprattutto da quando Jannik Sinner ha iniziato a far sognare l'Italia intera.

Il cantante aveva sul tavolino anche una bottiglia di (sembrerebbe) sciroppo per la tosse e soluzioni saline per il naso che cola e la scritta: «Sono tranquillo, ma sono pronto a tutto». Per fortuna il palo santo sembrerebbe aver fatto il suo lavoro, e il talento di Jannik ha sbaragliato la concorrenza.

Chissà se marco Mengoni porterà tutto il pacchetto di talismani e porta fortuna per la prima serata di Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA