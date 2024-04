Sinner, Laura Pausini prova a baciarlo dopo la vittoria: la reazione del campione la spiazza. La dedica: «Sei orgoglio italiano»

di Redazione web

Jannik Sinner orgoglio italiano. Dopo la vittoria a Miami si è aggiudicato il secondo posto al mondo, e tra i suoi innumerevoli fan oggi ce n'è una d'eccezione. Si tratta di Laura Pausini, che ha assisitito di persona al match contro Grigor Dimitrov e ha voluto fare i suoi complimenti al tennista 22enne attraverso un post pubblicato su Instagram. La popstar di fama internazionale era all'Hard Rock Stadium insieme a molti altri personaggi noti, e dopo la partita lo ha incontrato per congratularsi di persona, dando vita anche a un involontario siparietto.

Il bacio mancato

Laura Pausini ha raggiunto Sinner dopo la premiazione e ha scattato con lui un paio di foto. In una di queste, ha provato ad avvicinarsi al campione per dargli un bacio cinematografico: ha allungato le labbra verso il numero 2 al mondo, ma lui le ha porto la guancia non prestandosi al gioco. Un siparietto che ha comunque diverito i presenti, tra cui il marito di Laura, Paolo Carta, e la fidanzata di Jannik, Maria Braccini.

La dedica

Ma Laura non porta assolutamente rancore, e ha pubblicato entusiasta le foto dell'incontro insieme a una dedica: «Il nostro campione Jannik Sinner ancora una volta ha portato l’Italia a vincere, grazie al suo talento, al suo allenamento, la sua forza di volontà e il suo carattere.

