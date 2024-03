Sinner a Miami con Maria Braccini, la fidanzata del tennista: «Il silenzio social imposto da Jannik? Vi dico che...»

di Redazione Web

Jannik Sinner è a Miami per il secondo Master 1000 negli States della stagione. Dopo aver perso a Indian Wells con Carlos Alcaraz, spera di rifarsi in Florida. A supportarlo c'è anche la fidanzata Maria Braccini, che ogni tanto rompe il silenzio social per postare alcune foto e rispondere ai fan. Tra i commenti su Instagram tiene sempre banco il discorso del veto che le sarebbe stato imposto dal fidanzato, molto riservato sulla sua vita personale. E lei, che ci tiene a rispettarlo, si tiene alla larga dalle polemiche. Stavolta però, ha rispoto a una fan che le chiedeva spiegazioni, dando la sua visione sull'argomento.

Cosa ha detto Maria Braccini

Una fan di Maria Braccini le scrive tra i commenti, chiedendole perché non risponde a chi la difende dagli hater. «Sarebbe gentile se spendessi una emoticon o una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza», dice.

