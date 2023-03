Simona Ventura e Giovanni Terzi, matrimonio in arrivo. Lui confessa: «È arrivata dopo la morte della mia prima moglie»

di Redazione web

Simona Ventura presto sposa. La conduttrice televisiva è prossima alle nozze insieme al compagno Giovanni Terzi, anche se per ora la data resta top secret. Intervistati dal Corriere il giornalista e la showgirl hanno parlato del loro grande amore, spiegando di aver intenzione di sposarsi e raccontando di come l'uno è riuscito a salvare la vita all'altra.

Filippo Inzaghi papà per la seconda volta: è nata Emilia: «Nostra immensa gioia»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slitta la data del matrimonio: «Non sarà più ad ottobre». Il motivo e la risposta sulla crisi

Le nozze

I due si sono conosciuti a casa di alcuni amici, lui le ha regalato un suo libro autografato, lei gli mandò un messaggio sul telefono e da quello scambio di battute nacque l'amore. La coppia appare molto affiatata, felice, ma anche molto pudica nella loro manifestazione di gioia. Confessano di essere prossimi al matrimonio, anche se ci sono stati diversi problemi in passato: «Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso».

La storia d'amore

Giovanni e Simona parlano anche di gelosia, ammettendo di non essere gelosi, se non ci sono reali motivi. Sugli ex però Terzi ammette: «Ho un buon rapporto con tutti i suoi, sono persone simpatiche, e poi se Simona li ha amati un motivo ci sarà. Soltanto nei confronti di una persona non ho alcuna simpatia: chi le ha fatto male non può starmi simpatico». Parlano poi della loro famiglia allargata, della convivenza con tutti e 5 i figli (tre di lei e 2 di lui), affrontano un tema molto delicato, affermando di essersi salvati reciprocamente la vita: «Un mese prima di conoscere Simona è morta la mia prima moglie, la mamma di Lodovico. Arrivavo da dei fallimenti giganteschi. Io che sono astemio mi scolai a canna una bottiglia di vino. Mi sentii male e dissi: spero di non risvegliarmi. Poco dopo è arrivata lei», spiega Giovanni e Simona fa eco: «Io mi ero finalmente liberata da una relazione, ero tornata single ed erano rimaste le macerie. In quel momento è arrivato lui».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA