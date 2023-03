Simona Ventura: «Heather Parisi? Non la saluto». Cos'è successo (e perché ci sono ruggini tra le due)

di Redazione web

Simona Ventura ha rifiutato di salutare Heather Parisi. Nel corso del programma Citofonare Rai Due, condotto proprio dalla Ventura, la padrona di casa si è rifiutata di mandare un saluto alla Parisi, tirata in ballo nella rubrica di Valeria Graci che ha commentato i fatti più chiacchierati degli ultimi giorni.

Il saluto negato

La Geraci ha parlato dell'intervista a Belve della showgirl mandando poi un saluto a Heather, a quel punto però Simona ha affermato: «No io non la saluto. Perché? Perché no!». Il pubblico ha capito chiaramente che tra le due ci sono vecchie ruggini e pare risalgano a una vecchia edizione di Amici, di 5 anni fa, quando le due si sono scontrate più volte parlando di Biondo.

Vecchie ruggini

La Parisi diede della parac*** alla Ventura che definiva Biondo carismatico, quando dal suo punto di vista non lo era affatto. Secondo Heather Simona non avrebbe dato dei giudizi oggettivi, cercando in qualche modo di accattivarsi le simpatie del pubblico. A questo post la conduttrice rispose con un tweet accusato Heather di non mostrare maturità e di sparare a zero su un ragazzo di appena 18 anni. Non si sono mai chiarite sulla questione e a quanto sembra, non pare ne abbiano alcuna intenzione.

