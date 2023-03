Filippo Inzaghi papà per la seconda volta, è nata Emilia: «Nostra immensa gioia»

di Redazione web

Filippo Inzaghi è diventato papà per la seconda volta. L'ex calciatore ha annunciato sui social la nascita della sua seconda bambina, Emilia, nata dall'amore con Angela Robusti. La coppia, che ha già un bambino di 15 mesi, è al settimo cielo per la nuova arrivata. I due hanno anche già parlato di matrimonio, ci sarebbe dovuto essere mesi fa, ma è arrivato il loro primo figlio e pochi mesi dopo la notizia della seconda gravidanza hanno fatto slittare la data.

La notizia sui social

Il primo a dare la notizia della nuova arrivata è stato Filippo, l'allenatore della Reggina ha scritto in un post su Instagram: «Oggi, primo giorno di primavera sei arrivata tu EMILIA , nostra immensa gioia. La mamma, una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d’amore vi ringraziamo per i tanti auguri». Poche ore dopo è arrivato anche il post di Angela sulla sua pagina Instagram, la donna ha condiviso una tenera immagine di lei che allatta la neonata che scrive: «Emilia. Il secondo miracolo che il tuo papà mi ha donato. Ti amo vita mia».

La storia d'amore

I due, stanno insieme ormai da anni. Angela ha confessato tempo fa in un'intervista di non aver preso in considerazione Filippo inizialmente, anche frenata dai 15 anni di differenza di età che hanno, ma lui è stato in grado di avere pazienza e corteggiarla a lungo, fino a quando l'amore è sbocciato e si è consolidato con una bellissima famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 11:50

