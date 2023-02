Bellamà, Diaco con Simona Ventura e Paola Perego: il siparietto musicale incanta il web

Simona Ventura e Paola Perego ci hanno preso gusto. Le conduttrici di «Citofonare Rai2», che semore più spesso si cimentano nell'arte del canto, ospiti di Pierluigi Diaco, si sono esibite in un duetto inedito. A Bellamà è andato in scena il siparietto musicale che ha evidenziato tutta la loro complicità, sulle note de "La canzone del sole" di Lucio Battisti.

Diaco presenta le due conduttrici come due star della tv italiana e Simona Ventura si imbarazza. Una definizione non gradita alle due, con Paola Perego che spiega: «Non penso esistano le star, siamo due donne fortunate che si sono impegnate, che sono riuscite e continuano a riuscire nel loro lavoro». E dopo aver definito il loro significato di star, Diaco decide di accompagnare, con la chitarra, le due conduttrici in un duetto musicale sulle note di Battisti. La Ventura e la Perego hanno intonato «La canzone del sole», insieme a Infieri, la band resident del programma.

La loro complicità

Un siparietto musicale che non ha certo lasciato indifferente il pubblico da casa. In molti hanno notato una complicità sempre più grande tra le due amiche e colleghe che su Rai 2 si cimentano nel loro programma «Citofonare Rai2», dimostrando anche di essere molto intonate. Poi, però, è tempo di interviste e Simona Ventura ha fatto alcune rivelazioni sull'Isola dei Famosi.

«Non la condurrei più»

«L’Isola? Non tornerei mai a condurre l’Isola dei Famosi. Come mai non la rifarei? Perché l’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità, ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio a Che tempo Che Fa», ha rivelato Simona Ventura, lasciando la strada spianata a Ilary Blasi che riprenderà il suo ruolo di conduttrice a partire dal 10 aprile.