Shakira a Piqué: «Hai scambiato un Rolex con un Casio». La risposta dell'azienda di orologi è epica: «Ricorda chi eri...»

L'ultima canzone di Shakira insieme al dj e produttore argentino Bizarrap, le ha permesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex marito, Gerard Piqué. Ma è stata anche un'occasione per le aziende citate, da Ferrari a Casio, di sfruttare la visibilità ottenuta (nelle prime 24 ore il singolo ha registrato 67 milioni di streaming). Su tutte, proprio la società di orologi giapponese Casio si è distinta con una risposta che sui social è diventata virale.

La risposta di Casio a Shakira

«Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio», dice Shakira nella canzone, riferendosi all'ex marito. Per Casio, società giappone di orologi, l'occasione per tirare fuori una foto dal passato e rispondere alla cantante. Nell'immagine una giovanissima Shakira cantava con al polso un Casio verde fluo: «Ricorda Shakira, prima di essere un triste Rolex sei stata un magnifico Casio», si legge.

Il tweet ha ottenuto in poche oltre 300mila like e oltre 40mila retweet. Una risposta sull'argomento è arrivata anche dal diretto interessato, Gerard Piqué. Ormai lanciato su Twitch con la sua Kings League, ha risposto in diretta mostrando il Casio e annunciando l'azienda come nuovo sponsor della sua lega online. «Per un Casio è per sempre», ha ribattuto.

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/5O0N8B9jwy — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

