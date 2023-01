Alice Campello, il ringraziamento ai medici dopo la paura e il messaggio a Morata: «Sei il miglior regalo di Dio» Il video emozionante

Alice Campello torna sui social dopo lo spavento durante il parto di Bella, l'ultima nata in casa Morata. L'influencer veneziana ha avuto alcune complicazioni ed è stata ricoverata per diverse ore nel reparto di Terapia Intensiva, nella clinica Navarra a Madrid. Le sue condizioni sono migliorate e oggi, 12 gennaio, ha condiviso le sue prime parole su Instagram e un video che ha fatto emozionare i follower.

Cosa ha detto Alice Campello

«Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona della clinica Navarra, ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel). GRAZIE», ha scritto Alice Campello, che ha poi dedicato un messaggio a suo marito, il calciatore dell'Atletico Madrid, Alvaro Morata: «Sei l'amore della mia vita, il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l'amore che mi dai. Mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo», le sue parole.

