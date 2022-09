Selvaggia Roma ha perso la figlia: «Il suo cuore non batteva più»

di Angela Casano

Selvaggia Roma ha comunicato una tragica notizia. Con un messaggio su Instagram l'influencer ha fatto sapere di aver perso la bambina che aspettava con il compagno Luca Teti: «È una notizia che non avrei mai voluto ricevere». Negli ultimi giorni, l'ex volto di Temptation Island aveva annunciato ai follower di aver avuto un'infezione e aveva confessato di temere per la salute della piccola che teneva in grembo.

«Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci», ha scritto Selvaggia Roma tra le storie su Instagram spiegando quello che è successo. Un dolore insopportabile che non richiede nessun tipo di compassione, Selvaggia Roma ha chiesto rispetto e privacy da parte dei follower.

La gioia di aspettare il primo figlio

L'influencer, con grande gioia, aveva annunciato sui social lo scorso luglio di aspettare la bambina dal calciatore del Pomezia Luca Teti. I futuri genitori avevano pubblicato sui loro profili privati un emozionante videoclip sulla prima ecografia che mostrava le prime immagine della creatura.

