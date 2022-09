GFVip, Antonio Spinalbese fa scattare la censura su Belen Rodriguez: cosa è successo

Antonio Spinalbese ha parlato di Belen Rodriguez all'interno della casa e nel Grande Fratello Vip è scattata la prima censura. Pare che prima dell'ingresso nella casa la showgirl argentina abbia messo in guardia l'ex dicendo di non parlare di lei e della loro bambina Luna, cercando di tutelare la sua privacy, ma sembra che l'ex parrucchiere non ce l'abbia fatta.

Ieri sera infatti Charlie Gnocchi ha chiesto al coinquilino perché sia finita la relazione con la Rodriguez. Spinalbese ha iniziato a parlare, ma quando ha detto che ‘se ne andava di casa’ la regia ha subito cambiato stanza. «C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando», infine ha concluso: «Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero».

Poi ha parlato anche di Luna: «La mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia», e confessa: «Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida».

Sono passati pochissimi giorni e già sembra non aver rispettato quello che la Rodriguez gli aveva chiesto di fare, o meglio non fare, come la prenderà Belen?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 13:28

