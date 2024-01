Selvaggia Lucarelli in lacrime (dalle risate) con Lorenzo Biagiarelli a Budapest: «Era meglio il cenone a Crotone»

di Redazione web

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno trascorso il Capodanno a Budapest, in Ungheria e hanno deciso di fare il cenone in uno dei ristoranti più rinnomati della città. La portata principale, tuttavia, non si è rivelata proprio il massimo e, inoltre, una gaffe della giornalista ha fatto scoppiare i due in una risata che si è protratta per tutta la serata. Alla fine, Selvaggia ha riconsiderato il cenone a Crotone, città da cui hanno trasmesso l'Anno che Verrà.

La cena di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno già vissuto mille avventure in vari Paesi del mondo. Così, hanno deciso di passare a Budapest il Capodanno che si è rivelato molto divertente. Tutto è cominciato con la portata unica proposta dal ristorante: lenticchie e una specie di finocchio che, dall'aspetto, non prometteva nulla di buono. Selvaggia, quindi, ha cominciato il discorso dicendo: «A forza di farmi capire, ho imparato a parlare in ucraino...», quindi, Lorenzo le ha fatto notare: «Ma guarda che siamo in Ungheria, non in Ucraina». I due sono scoppiati a ridere, specie quando la giurata di Ballando con le Stelle ha definito "mocio" il suo finocchio. Poi, la coppia, oltre a cenare, si è divertita ad ascoltare alcuni musicisti che si sono esibiti in sala e Selvaggia ha postato il messaggio di un follower che scriveva: «Sembrate sul Titanic». Quindi, poi, ha filmato i musicisti che avevano preso a suonare la colonna sonora del famoso film e Lorenzo Biagiarelli ha detto: «Ma perché? Porta una sfiga assurda».

Il cenone a Crotone

Per questi episodi esilaranti, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno continuato a ridere per tutta la sera e, infine, lei ha pubblicato un'ultima storia in cui ha scritto: «Era meglio il cenone a Crotone».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA