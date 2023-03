Sarah Nile mamma bis, cesareo d'urgenza: «Non sentivo più i suoi movimenti, Evah aveva il cordone intorno al collo»

di Redazione Web

Sarah Nile ha partorito. L'ex concorrente del Grande Fratello con un post su Instagram ha svelato di essere diventata mamma per la seconda volta: il 19 marzo, infatti, è nata Evah. «Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere», ha scritto l'influencer che ha sottolineato che la gravidanza è avvenuta grazie alla PMA, procreazione assistita.

Sarah Nile, il dolcissimo post per Evah

Non è stato un parto semplice come ha raccontato Sarah Nile: «Il mio ginecologo ha deciso di fare un cesareo d’urgenza... avevi due giri di cordone, uno attorno al collo». L'ex vippona, infatti, ha rischiato di perdere la sua bambina: «Non dovevamo conoscerci ieri ma non riuscivo a sentire più i tuoi movimenti e mi sono allarmata», ha scritto Sarah.

«Con te Evah, che sei la mia seconda figlia arcobaleno, un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto. La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio. Non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita è meravigliosa e io gliene sono grata», ha concluso Sarah Nile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 18:17

