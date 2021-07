Margherita Zanatta e la lite fra Veronica Ciardi e Sarah Nile: «Cattiverie e assurdità»

Il matrimonio di Veronica Ciardi con Federico Bernardeschi, fresco campione d'Europa con l'Italia, ha fatto molto parlare anche per via una diatriba fra la sposa e l'amica ed ex coinquilina del Grande Fratello Sarah Nile, che aveva pubblicato un lungo sfogo sul social per non essere stata invitata alle celebrazioni. A difendere Veronica Ciardi arriva un’altra ex gieffina, Margherita Zanatta.

Margherita Zanatta difende Veronica Ciardi: «Cattiverie e assurdità»

Veronica Ciardi non ha risposto al post di Sarah Nile, ma a pensarci a difenderla arriva Margherita Zanatta. Con una condivisione Margherita Zanatta ha preso posizione, senza fare nomi, sulla querelle fra le due ex amiche coinquiline: «In questi ultimi giorni – ha scritto su Instagram - ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio - l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino».

Margherita Zanatta ribadisce la sua grande amicizia con Veronica Ciardi: «Lei è quell’amica della quale mi fido ciecamente, che c’è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui… Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata… Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili… Lei è Vero. Semplicemente, immensamente. #lamiaamicasièsposata @missciardi Ps - Grazie @fbernardeschi per renderla così Felice!».

