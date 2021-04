Grande Fratello, Sarah Nile mamma. E' nato il figlio Noah: «Nulla è andato come immaginavo e speravo»

Sarah Nile è diventata mamma. Sarah Nile, ex partecipante al Grande Fratello e playmate di Playboy ha annunciato dal social, assieme al marito Pierluigi Montuoro, la nascita del primo figlio, Noah.

Sarah Nile è diventata mamma

Sarah Nile è diventata mamma. L'ex protagonista del Grande Fratello ha annunciato la nascita del primo figlio Noah con un post social: “Volevo ringraziare la vita – ha scritto sul social - che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande.. volevo ringraziare mio marito,le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso , volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in qsto percorso così lungo e tortuoso.Volevo ringraziare me per la costanza , la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta . Volevo ringraziare te .. Noah .. per aver reso le nostre vite ancora più magiche ❤️. Ps nulla e’ andato come immaginavo e speravo , dal concepimento al parto di stamattina, ma nn importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è L' ho tra le mie braccia . Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!! Donne, mogli , mariti , fidanzati, non smettere mai di lottare e di crederci! ❤️❤️❤️”

Di professione modella, Sarah Nile è stata scelta come Playmate del primo numero dell’edizione italiana di Playboy e ha poi partecipato Uomini e Donne come corteggiatrice di Giorgio Alfieri. Ha poi preso parte al Grande Fratello 10, dove ha intrecciato un’amicizia speciale con Veronica Ciardi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Aprile 2021, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA