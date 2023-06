Sandra Milo, le foto in costume a 90 anni. Ma piovono critiche: «Rifatta e piena di filtri». Lei replica: «La vecchiaia non è una vergogna»

di Redazione web

Sandra Milo ha posato in costume a 90 anni e ha dimostrato quanto per lei l'età sia davvero un numero. "Abbraccia te stesso" è il concept del servizio fotografico al quale la famosissima attrice ha preso parte, insieme ad altre donne che mostravano fiere il loro corpo.

L'attrice si è fatta portavoce di un messaggio molto importante, tuttavia non sono mancate le critiche sulle foto pubblicate perché Sandra Milo sarebbe "troppo vecchia per posare in costume". Sandra Milo ha risposto in modo esemplare.

Andiamo a vedere cosa ha detto.

Sandra Milo posa in costume a 90 anni

Sandra Milo ha postato le foto del servizio fotografico per la rivista Flewid, dove posa in costume da bagno a 90 anni con queste parole: «La rivoluzione è qualcosa che si evolve, che segue l'esigenza dei tempi. Arriva quando è giusto che avvenga un grande cambiamento. Il cambiamento è naturale, fa parte della vita, non si può arrestare, è già in atto. La società si è evoluta, si è fatta trovare pronta ad accoglierlo così come dovrebbe fare una certa classe politica. Non si deve aver paura dell'amore. L'amore è la forza più grande del mondo. Ogni forma di amore deve avere il diritto di esprimersi liberamente senza far sì che si senta esclusa o, peggio, diversa. Non permettete a nessuno di farvi sentire il peso della disuguaglianza.

Un messaggio molto forte dove l'attrice ha voluto metterci la faccia e il corpo per dimostrare a tutti che a 90 anni la vita non è finita, ma si trasforma continuamente, come l'amore che va sempre difeso.

I commenti degli hater

Alcuni hater hanno lasciato dei commenti di dubbio gusto sotto il post. C'è stato chi l'ha accusata di aver copiato Martha Stewart che ha posato per la rivista Sport Illustrated. Il magazine è uscito il 15 maggio e, di conseguenza, alcuni hater hanno commentato dicendo che Sandra Milo ha scimmiottato malamente l'attrice americana Martha Stewart.

Altri hater hanno insinuato che l'attrice italiana avesse dovuto lasciare il posto ai giovani perché «a 90 anni lei dovrebbe fare solo l'anziana e non essere un'egocentrica, tutta rifatta e piena di filtri».

La risposta di Sandra Milo

Sandra Milo ha voluto pubblicare un ulteriore post per chiarire la sua posizione e rispondere alle critiche che le sono state rivolte.

«Premesso che lo shooting fotografico è stato scattato, anche se stampato a posteriori, ben prima che uscisse su Sport Illustrated la copertina con Martha Stewart, che alcuni mi hanno accusato di scimmiottare malamente,- ha detto Sandra Milo- faccio presente che è stato frainteso il messaggio di body positivity che volevamo veicolare nel progetto».

L'attrice ha poi spiegato che «la vecchiaia, se vissuta bene, è una gran bella stagione della vita. Mi preme dire che non solo la terza età non è una condizione da subìre passivamente o da nascondere come fosse una vergogna né l'anticamera della morte ma solo una fase della vita che ognuno di noi attraversa con spirito più o meno vivace».

Ha, infine, detto «Io sono stata solo la rappresentante della terza età, attraverso il quale rivendicare il diritto di essere riconosciuti e accettati dalla famiglia, dalla società, dall'altro, da sé. Non bisogna essere necessariamente giovani, magri, bianchi, eterossesuali, privi di disabilità per sentirsi parte di un tutto. Il mondo non si divide in categorie. Aprite la mente!»

Sandra Milo ha risposto alle critiche in modo costruttivo e portando, ancora una volta, messaggi importanti sulla piattaforma di Instagram.

