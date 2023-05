Sandra Milo a Verissimo, il dramma delle violenze e l'appello alle donne: «Accettatevi per quello che siete»

di Redazione web

Sandra Milo ha compiuto 90 anni. Sveglia, ironica e attiva a Verissimo parla della sua famiglia e della sua vita in gioventù. Tra le confessioni a Silvia Toffanin ha dichiarato di aver subito delle violenze quando era giovane. Un amore "tossico" di cui non ha dichiarato il nome, le hanno causato dei danni fisici alle orecchie e problemi al volto che hanno comportato anche degli interventi.

Sandra Milo e la violenza

«Calci, anche in faccia. Ricordo il dolore alle orecchie, la mascella. Un amore che non ho avuto il coraggio di denunciare», così si apre Sandra Milo a Verissimo. La confessione toccante, raccontata con un sorriso di rassegnazione e le lacrime agli occhi, ha emozionato anche la conduttrice. Proprio Silvia Toffanin ha ribadito che le donne, in queste circostanze, non devono sentirsi in colpa: sono vittime e devono trovare il coraggio di denunciare.

Il messaggio a tutte le donne

L'attrice conclude la sua intervista con un messaggio di vita e speranza rivolto a tutte le donne: «La vita mi ha insegnato a rispettarla perché mi ha dato la forza, l'energia, l'amore.

