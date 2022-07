Russell Crowe al Colosseo, il gladiatore: «Sono tornato nel mio ufficio». E poi canta forza Lazio

di Federica Portoghese

Polo scura, calzoncini e sneakers, per alcuni un semplice turista, per i più attenti "il Gladiatore". Russell Crowe è a Roma, un ritorno a "casa" per l'attore che si trova in città per interpretare padre Amorth nel film «The Pope’s Exorcist».

«Porto i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio» ironizza sul suo profilo Twitter, postando un selfie di fronte al Colosseo con un gruppo di turisti. Russell Crowe, 58 anni, nel tempo libero ama godersi la capitale Italiana in un tour tra monumenti, alla scoperta della cultura romana, con la fidanzata Britney Theriot, bionda 31enne.

E' stato ripreso dai fan in monopattipo tra i sanpietrini di Roma, come un normale cittadino, il "gladiatore" lascia tutti a bocca aperta. Appende gli abiti da attore hollywodiano e indossa umilmente quelli da turista. Non si nega di fronte a un selfie con gli ammiratori e appare sorridente e gentile.

Fontana di Trevi, «Uno dei miei posti preferiti nell'universo», così Russell condivide, con un post, il suo amore per Roma sui social. Un simpatico video spunta dalle sue fanpage, dove un ragazzo lo filma mentre dice «Forza Lazio». La simpatia per la squadra non è nuova, infatti aveva già confessato in un'intervista di fare il tifo proprio per i biancocelesti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 16:21

