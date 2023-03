Murdoch si sposa per la quinta volta a 92 anni: «So che questa sarà l'ultima volta»

di Redazione web

Rupert Murdoch, il miliardario magnate dei media, si è fidanzato ed è pronto al quinto matrimonio. Il 92enne tycoon australiano si sposerà con la 66enne Ann Leslie Smith, con la quale convive da qualche mese e alla quale ha fatto la proposta il 17 marzo, nel giorno di San Patrizio. «Temevo di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l'ultima volta», ha detto il promesso sposo al New York Post.

Chi è Ann Lesley Smith

«È un regalo enorme per tutti e due. Ci siamo incontrati lo scorso settembre. Sono vedova da 14 anni. Come Rupert, anche mio marito era un uomo di affari, per questo io e Rupert parliamo la stessa lingua e condividiamo gli stessi principi», osserva Ann Lesley Smith. Murdoch ha divorziato dalla quarta moglie, Jerry Hall, nell'agosto del 2022 e si sposerà con Smith alla fine della prossima estate.

Le quattro mogli

Murdoch è stato precedentemente sposato con l'ex assistente di volo Patricia Booker, la giornalista Anna Murdoch e l'imprenditrice Wendi Deng. Ha sei figli. Nel 2016 ha sposato la sua quarta moglie, l'ex modella Jerry Hall.

