Rosa Perrotta: «Quanto guadagno per un post sui social». Scoppia la polemica

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, ha 34 anni ed è sposata con Pietro Tartaglione, con cui ha due figli. L'influencer ha risposto alle domande di Monica Setta a Generazione Z, rivelando anche quanto riesce a guadagnare con ogni post sui social.

Rosa Perrotta ha fatto alcune rivelazioni anche sulla esperienza vissuta a Uomini e Donne come tronista: «Io non mi ero candidata per fare la tronista, mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto: ‘lo sai che Maria vuole conoscerti?’. Io ero sconvolta. Ovviamente ero felicissima. Vado e dopo una settimana mi chiedono di fare la tronista. Mi ero da poco laureata, avevo finito la specialistica ed ero presa da altre cose. Non cercavo l’amore, ma alla fine ho accettato. A Uomini e Donne sto tre mesi e lì conosco quello che è l’attuale mio compagno e padre dei miei figli».

Dopo l'uscita dal programma la Perrotta è diventata popolare sui social, dopo ha iniziato la sua carriera da influencer, in merito ha detto: «Dopo Uomini e Donne mi si è aperto il mondo social, io non ne avevo nessuna conoscenza e da neofita ho iniziato a fare questo lavoro. Quanto guadagno? Non entro nel dettaglio delle cifre ma io mi ritengo una grande privilegiata. Molto spesso si parla di gioie e dolori di questi social, a volte possono essere uno strumento cattivo. Ci sono anche gli odiatori. Ho letto di tutto su me. La cosa più brutta che ho letto? Quella contro i miei figli. Ho scelto di mostrarli perché non mostrarli sarebbe stato strano, io sui social condivido tutto di me, siamo una grande famiglia». La conduttrice Monica Setta ha poi domandato se è vero che per un post si guadagnano effettivamente 4 mila euro, e la Perrotta ha confermato.

