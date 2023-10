Romina Carrisi, il lieto annuncio: «​Sono incinta, non è amatriciana: sarà un maschietto»

di redazione web

Romina Carrisi ha condiviso sui social tutta l'emozione per la gravidanza. Dopo aver tenuto la notizia della dolce attesa segreta per cinque mesi, la donna si confessa ora su Instagram. La figlia di Al Bano e Romina Power aspettava di fare il lieto annucio in diretta a Verissimo e nei mesi precedenti non ha confermato o smentito nessuna notizia riguardo alla gravidanza.

Cappuccino con latte materno, la colazione choc della coppia di influencer: il video a letto è virale

La gravidanza

Romina Carrisi e Stefano Rastelli sono molto felici di questa lieta notizia, lei ha dichiarato a Verissimo: «Sono incinta, non è amatriciana! Sono incinta da cinque mesi e mezzo, mi sono chiusa in masseria con mamma perché volevo tenerlo per me, per noi, il più possibile. Dovrebbe nascere il 14 gennaio, sarà un maschietto».

La figlia di Romina Power racconta la storia della sua dolce attesa: «L'ho scoperto mentre ero in Croazia, avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella in Croazia lei mi ha accompagnata a prendere il test e alla fine ho scoperto di essere incinta». Poi aggiunge «Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato». Nel post appare anche l'ecografia del bambino, che sarà un maschietto e nascerà a gennaio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA