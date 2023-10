Cappuccino con latte materno, la colazione choc della coppia di influencer: il video a letto è virale

di redazione web

Il modello Brody Jenner e la surfista Tia Blanco sono di recente diventati neogenitori e hanno reso partecipe del lieto evento tutti i loro follower sui loro canali socal. La coppia non è insolita postare video sulla loro routine giornaliera su instagram, ma di recente hanno aperto un canale youtube dove pubblicano video della loro nuova quotidianità da genitori.

Teletubbies, la bambina sole che fine ha fatto? Sta per diventare mamma

Chiara Nasti, Thiago le rovescia addosso il pranzo: «Che stress! Mamme aiutatemi»

La routine

L' ultimo video pubblicato dal profilo condiviso di Tia e Brody ha però incuriosito i seguaci della coppia, dando vita a una piccola polemica sui social.

Brody nell' ultimo video mostra il loro dolce risveglio accompagnato da una romantica colazione a letto, ma quando va in cucina con l'intento di preparare un cappuccino per lui e Tia si rende conto che il latte è finito... il modello senza pensarci troppo trova subito la soluzione al problema, e decide dunque di utilizzare una bustina del latte materno della partner per completare la ricetta.

Ua volta tornato in camera da letto porge la tazzona di cappuccino fumante a Tia e insieme brindano a questa nuova ricetta.

La polemica

Sui social c'è chi si è schierato a favore della cosa e chi, invece, ha mosso le proprie critiche ribadendo che il latte materno per gli adulti è fortemente sconsigliato.

In passato bere latte materno divenne una vera e propri moda tra gli amanti del fitness, che lo ritenevano un super-food.

La scienza ha però smentito la cosa affermando che i benefici tratti da un gesto simile siano piuttosto scarsi e che anzi , per un adulto, bere latte non pastorizzato, lo esponga ad alcuni rischi e infezioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA