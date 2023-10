Teletubbies, la bambina sole che fine ha fatto? Sta per diventare mamma

di redazione web

E' proprio lei: la bambina Sun Baby dei Teletubbies, che fine ha fatto? L' attrice Jess Smith ha ormai abbandonato il mondo della tv, ora lavora nel settore della sicurezza e ha dichiarato in merito per Daily Star: «Ora lavoro per una società di sicurezza con sede a Medway, e gestisco la parte amministrativa». La donna era stata selezionata da bambina per il ruolo dopo un incontro casuale in ospedale, racconta: «Mia madre mi aveva portato in ospedale per farmi pesare, lo stesso giorno un produttore si era messo in contatto con l'ospedale chiedendo nomi di bambini sorridenti e allegri».

La gravidanza

Jess Smith oggi ha abbandonato la vita da attrice, dichiara di lavorare nella sicurezza e di voler viaggiare ed esplorare il mondo. Queste non sono le uniche novità nella vita della star dei Teletubbies. La donna è incinta e ha postato con felicità le foto dell'ecografia su Instagram.

In merito all'esperienza da attrice

«Non vengo riconosciuta», ha detto l'ex attrice al Daily Star, «ma una volta che sanno chi sono si accorgono subito della somiglianza». Ha anche aggiunto di non rimpiangere l'esperienza fatta: «Sono felice che i miei genitori mi abbiano proposto per questa esperienza», ha detto. «È diventata una parte così importante della mia vita e non vorrei che fosse diversamente».

