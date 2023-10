Chiara Ferragni e Fedez, cucina ad isola e bagno da sogno nella nuova casa di Milano. I fan non perdonano: «È un mausoleo»

di redazione web

Chiara Ferragni mostra sui social il cantiere dei lavori per la sua nuova casa, nel post si mostra sorridente insieme ai suoi figli e al marito Fedez. Sulla pagina Instagram dell'Influencer appare la cucina ad isola in marmo e il bagno. Due locali da sogno, per una nuova location decisamente glamour in una delle zone più di moda e moderne di Milano.

L'appartamento

I Ferragnez per la loro abitazione hanno scelto di rimanere nello stesso quartiere, City Life a Milano.

Le critiche

Come sempre, sotto agli aggiornamenti dell'Influencer non mancano le critiche, un utente commenta «Non sembra la casa per una famiglia giovane ma un mausoleo». «Come mai così tanto marmo??? Sembra molto russo come gusto», altri scrivono: «Quanto marmo in una casa per giovani, ostentazione inutile, gusto discutibile». Oltre ai commenti sull'arredamneto c'è anche chi non apprezza la nuova abitazione, commentando “Ma una bella casa con un po’ di verde, dove far correre i bambini e il cane, non era meglio? invece che questi attici dove si vedono solo case, case, case”. Lei, come sempre, in maniera molto elegante ha preferito non rispondere a queste critiche

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 16:25

