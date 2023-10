Ricette sulle lapidi: spopola la “moda” di consumare il pasto al cimitero con il caro defunto

di redazione web

Da qualche anno in America, stanno spopolando le lapidi a tema culinario: ricette amate dal caro defunto e finite scolpite sulle lastre di marmo al cimitero. Una "moda" che spopola sempre di più negli Stati Uniti: migliaia quelli che hanno deciso di tramandare le proprie ricette più amate fin dopo la morte.

Un modo sicuramente dolce per essere ricordati, e poi non c'è niente che evochi i ricordi più del profumo della specialità della nonna, e dunque perchè non ricordarla così.

L'usanza

Molti parenti infatti, non solo ricreano le ricette dei loro cari, ma si recano successivamente sulla loro tomba per gustare il piatto di fianco alla lapide del caro defunto.

Le ricette sulle lapidi

Ricette di ogni tipo sono state riportate sulle lapidi, dalle crostate ai muffin, alla torta di carote, e a immortalarle e renderle note al pubblico ci pensa Rosie Grant, una content creator che ha dedicato una pagina social a questo fenomeno.

Rosie viaggia nelle città statunitensi in cerca delle ricette più curiose per poi riprodurle e consumarle davanti alla tomba del defunto: "E' un modo per onorarlo e ringraziarlo di aver condiviso la ricetta con il prossimo".

