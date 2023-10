Rito satanico vicino all'ospedale, una capra sgozzata e sangue sulle pareti: paura in paese, non è la prima volta

di Redazione web

Tracce di riti satanici vicino all'ospedale di Lonato: quello che hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Desenzano in seguito ad alcune segnalazioni lascia ben poco spazio a dubbi. Una capra sgozzata e sangue sui muri in un locale poco distante dal nosocomio del Bresciano hanno indirizzato le indagini verso il rito o una messa nera. L'episodio a due anni da un caso simile.

Statua della Madonna di Loano decapitata e con una croce rossa rovesciata: l'ombra del satanismo

Avezzano, ritrovati i resti di un cane sgozzato e bruciato: l'ipotesi di un rito satanico

Il rito satanico

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l'autore - o l'autrice - del rito satanico sarebbe residente in zona.

I precedenti

A preoccupare, il fatto che episodi del genere non siano una novità per i residenti di zona. Due anni fa, alle porte di Lonato, tra la Rocca e il cimitero, erano state trovate de teste di capretto inchiodate a un albero. Anche nella ex discoteca Genux sono state rinvenute scritte simili a quelle dell'ultimo ritrovamento. Ma il caso più eclatante risale a dieci anni fa, quando tra Rivoltella e Sirimione vennero recuperate sette teste di agnello mozzate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA