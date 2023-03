Statua della Madonna di Loano decapitata e con una croce rossa rovesciata: l'ombra del satanismo

di Redazione web

Una statua raffigurante la Madonna è stata ritrovata a Loano (Savona) decapitata e con una croce rovesciata, di colore rosso, disegnata sul petto. A scoprirla un cittadino, Massimo Dellisola, che stava passeggiando con il cane in una zona a monte dell'ex ospedale Marino Piemontese, un'area privata da dove la statua, precedentemente situata in una cappelletta sin dal 1954, è stata asportata. «Chi ha fatto una cosa del genere non è a posto, - ha dichiarato Dellisola - Sono rimasto scosso». Due sembrano essere le ipotesi più accreditate. Un rito satanico o l'azione di un teppista. «Si tratta di un gesto inqualificabile. Un'immagine che fa male e che definire inquietante è quasi riduttivo perché apre a possibili scenari davvero angoscianti» è stato il commento di Luca Lettieri, sindaco di Loano.

Satanismo e i casi nel recente passato

«La mia speranza è che si sia trattato di un gesto stupido di un singolo o di un gruppo di persone - ha proseguito -. Una sorta di atto teppistico. Ciò non toglie la gravità assoluta del gesto: è stato un attacco violento ad un simbolo religioso. Mi auguro che dietro non ci sia qualcosa di più sinistro e preoccupante. Purtroppo la zona dell'ex nosocomio è un'area privata in stato di totale abbandono ormai da tempo ed è ricettacolo per sbandati e senzatetto. So che l'istituto delle case popolari sta cercando di venderlo». Non è la prima volta che nel savonese avvengono episodi simili. Due anni fa ad essere vandalizzato , a Cosseria, fu mutilato il crocifisso sulla strada che porta ai ruderi del castello.

