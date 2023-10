Ciro, il bambino che offre consulenze emotive alla fermata della metropolitana: ecco quanto si fa pagare

di redazione web

A New York, lo chiamano " The emotional advice kid ", un ragazzino di undici anni che all'uscita della metro di Williamsburg, offre ai passanti consulenze emotive a due dollari ciascuno. Il suo nome è Ciro Ortiz e ha lanciato la sua attività da qualche anno ormai, diventando un punto di riferimento per i passanti e gli abitanti della zona.

Il buonumore allunga la vita: lo dice uno studio. E la depressione aumenta il rischio di una morte precoce

Il bimbo della metro di New York

Certo, confidarsi con una persona così giovane potrebbe suonare strano, ma tanti sono coloro che si affidano alle parole di Ciro.

Suo padre Adam, afferma infatti che Ciro da sempre è stato interessato al funzionamento delle relazioni tra le persone e che è proprio la sua schiettezza e la sua trasparenza, che l'hanno reso così affidabile.

Selena Gomez e la giornata sulla salute mentale: il gesto che emoziona i fan

Le parole di Ciro

« Aiuto le persone con i loro problemi, perchè molti di loro spesso si sentono tristi o arrabbiati per ragioni precise», spiega lui candidamente. Le sedute di Ciro, però, non sono gratuite.

Una seduta con " The emotional advice kid " costa 2 dollari a persona, del resto un lavoro... è un lavoro.

E a dare un dimostrazione ancora più concreta della maturità e dell' altruismo di Ciro, è il gesto che compie con il suo gruzzoletto.

I suoi guadagni, il piccolo terapeuta, li "devolve" ai compagni di scuola meno fortunati, che non possono permettersi di comprare il pranzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA