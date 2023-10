Il buonumore allunga la vita: lo dice uno studio. E la depressione aumenta il rischio di una morte precoce

di Redazione web

Il buon umore allunga la vita: lo suggerisce uno studio secondo cui, al contrario, soffrire di depressione aumenta il rischio di morte per ogni causa. Lo studio è stato condotto da Zefeng Zhang, dei Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta e ha coinvolto oltre 23 mila individui dai 20 anni in su. Nel campione il 14,9% degli individui soffriva di depressione lieve, mentre il 7,2% di una forma da moderata a grave.

Da questo studio è emersa che le persone con sintomi depressivi avevano un rischio di morte molto più alto rispetto ai coetanei non affetti dalla depressione. Per questo motivo, quindi, gli scienziati responsabili della ricerca hanno fatto un appello alla sanità pubblica, per indurre chi di dovere a compiere maggiori sforzi nell'affrontare il trattamento della depressione.

La TV ci rende felici e facilita le relazioni sociali, ma dipende da cosa si guarda: ecco cosa dice la ricerca

Terapia contro ansia e depressione nel fiume finisce in tragedia: giovane donna muore durante la meditazione

La ricerca

Lo studio, organizzato dai ricercatori del centro controllo malattie ad Atlanta, ha analizzato un campione di oltre 23mila persone dai 20 anni in su. È emerso che gli individui con sintomi depressivi lievi avevano un rischio di morte per tutte le cause del 35% maggiore rispetto ai coetanei non depressi; il rischio di morte è del 62% maggiore se si soffre di sintomi depressivi da moderati a gravi.

In particolare per la mortalità da cardiopatia ischemica il rischio di morte è quasi doppio (+96%) con sintomi depressivi moderati, più che doppio (+121%) con sintomi gravi. Circa l'11-16,1% delle associazioni tra depressione e mortalità potrebbero essere spiegate da fattori legati allo stile di vita. La sensazione di stanchezza o di scarsa energia, lo scarso appetito o la sovralimentazione e scarso interesse nel fare le cose sono stati associati a loro volta e in modo indipendente alla mortalità per tutte le cause e alle malattie cardiovascolari.

Alla luce di questi risultati, gli autori hanno detto che gli sforzi della sanità pubblica per migliorare la consapevolezza e il trattamento della depressione e dei fattori di rischio associati potrebbero essere funzionali a una strategia globale e dei singoli paesi per ridurre il peso della depressione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA