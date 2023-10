Il bambino con tre genitori e tre cognomi: «​Con due madri e un papà single, sarà felice e benedetto»

di redazione web

In Brasile è diventato molto famoso un bambino per la sua situazione familiare particolare. Il piccolo è nato da una 'throuple', una coppia composta da tre persone, ha quindi due mamme, un papà e tre cognomi, il tutto approvato dalla legislazione locale.



La storia

Denis e Leticia (due dei tre genitori) sono sposati dal 2006 e lavorano in una banca locale. Poi la coppia ha accolto nella loro relazione Keterlin e da allora i tre hanno vissuto insieme innamorati. Inoltre il governo brasiliano ha riconosciuto ufficialmente la coppia dopo un decennio trascorso insieme. In merito i tre dichiarano: «Il giudice ha deciso di registrare la nostra unione poliamorosa stabile, e che i nomi del padre e di entrambe le madri possano comparire sul certificato di nascita di Yan”.

Le dichiarazioni dei genitori

Il padre Denis, 45 anni, ha riferito: «È arrivato come avevamo sempre sognato, continueremo a seguire il nostro ideale: la nostra famiglia, unita con tanto amore, con tanto affetto e molto felice». La madre naturale ha detto: «In un mondo in cui così tante persone non hanno né padre né madre, un bambino che ha l’opportunità di avere due madri e un padre single può essere un bambino felice e benedetto».

