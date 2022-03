Rihanna ha stravolto il look premaman: pancione in mostra con abiti Dior, Chanel e Gucci

Rihanna ha stravolto i look premaman e ha scelto di mostrarsi in gravidanza con vestiti appariscenti ma rigorosamente firmati. La cantante veste Dior, Chanel, Gucci e altri brand di moda importanti. Agli eventi indossa pizzi e paillettes. Quando Rihanna è uscita con un cappotto rosa Chanel della collezione AI96 di Karl Lagerfeld con catene di perle e jeans a vita bassa che mettevano in mostra il suo pancione ha scioccato il mondo.

Come riporta Standard.co.Uk, Rihanna ha partecipato a un after party per l'Oscar pubblicando il suo look Valentino Haute Couture in organza trasparente su Instagram, la sua didascalia diceva:«Io e il mio appuntamento per l'Oscar Gold Party». Un top trasparente è stato abbinato a una fascia, guanti impreziositi da cristalli, gonna di paillettes scintillanti, scarpe con tacco Jimmy Choo e un paio di orecchini di diamanti Wilfredo Rosado.Tutti look considerati audaci.

